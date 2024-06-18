11:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Ганькевич заключил новый контракт с ЦСКА

28-летний центровой Александр Ганькевич продолжит карьеру в московском ЦСКА, воспитанником которого он является.

Александр Ганькевич заключил новый контракт с ЦСКА | Источник: Чемпионат.com

Об этом информирует пресс-служба армейцев. Стороны заключили контракт по схеме «2+1».

В минувшем сезоне Единой лиги Александр выступал за «Нижний Новгород». В апреле центровой присоединился к красно-синим на правах аренды. Вместе с армейцами Ганькевич стал чемпионом Единой лиги.

«Очень рад вернуться в ЦСКА, клуб, в котором начинал заниматься баскетболом. Большое спасибо тренеру и руководству за доверие. Буду стараться и отдавать себя полностью для пользы команды. Увидимся в следующем сезоне!» — сказал Александр.

Напомним, в финальной серии минувшего сезона Единой лиги ЦСКА победил УНИКС.

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