Тони Джекири назвал клуб Евролиги, в который мог перейти вместо ЦСКА

«Был вариант с переходом в “Монако”, также я мог вернуться в “Фенербахче”. В ЦСКА мне сказали, что возвращение в Евролигу возможно, надежда оставалась.



Ещё хотел снова поиграть в Единой лиге. Правда, не знал, что некоторые игроки клуба решат уйти. Например, Алексей Швед. Такие, как он, нам бы очень помогли, если бы участвовали в Евролиге», — сказал Джекири в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.