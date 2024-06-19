11:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Тони Джекири назвал клуб Евролиги, в который мог перейти вместо ЦСКА

Центровой ЦСКА Тони Джекири ответил на вопрос о том, какие у него были предложения перед прошлым сезоном до того, как он стал игроком московского клуба.

Тони Джекири назвал клуб Евролиги, в который мог перейти вместо ЦСКА | Источник: Чемпионат.com

«Был вариант с переходом в “Монако”, также я мог вернуться в “Фенербахче”. В ЦСКА мне сказали, что возвращение в Евролигу возможно, надежда оставалась.

Ещё хотел снова поиграть в Единой лиге. Правда, не знал, что некоторые игроки клуба решат уйти. Например, Алексей Швед. Такие, как он, нам бы очень помогли, если бы участвовали в Евролиге», — сказал Джекири в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Нигерийский баскетболист в сезоне-2023/2024 сыграл за ЦСКА 53 матча, в которых набирал 8,6 очка и делал 5,6 подбора в среднем за игру.

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