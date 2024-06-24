Американский защитник Грин покинул УНИКС
Американский защитник Эрик Грин покинул казанский УНИКС по истечении контракта.
Американский защитник Эрик Грин покинул казанский УНИКС по истечении контракта.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Американский баскетболист Эрик Грин покинул казанский УНИКС по истечении контракта, сообщает официальный сайт команды Единой лиги ВТБ.
Соглашение с 33-летним защитником было рассчитано на один сезон.
В прошедшем сезоне американец принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата и плей-офф Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 11,8 очка, делая 2,2 подбора и отдавая 1,2 результативные передачи.
Грин доходил до финала Евролиги с «Олимпиакосом» в 2017 году, также он в Европе выступал за испанские «Валенсию» и «Бетис», турецкие «Фенербахче» и «Бахчешехир», итальянские «Сиену» и «Тревизо», израильский «Хапоэль» из Холона. В его активе 52 матча в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Денвер Наггетс» и «Юту Джаз».