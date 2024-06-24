Американский защитник Грин покинул УНИКС

Грин доходил до финала Евролиги с «Олимпиакосом» в 2017 году, также он в Европе выступал за испанские «Валенсию» и «Бетис», турецкие «Фенербахче» и «Бахчешехир», итальянские «Сиену» и «Тревизо», израильский «Хапоэль» из Холона. В его активе 52 матча в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Денвер Наггетс» и «Юту Джаз».