12:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американский защитник Грин покинул УНИКС

Американский защитник Эрик Грин покинул казанский УНИКС по истечении контракта.

Американский защитник Грин покинул УНИКС | Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Американский баскетболист Эрик Грин покинул казанский УНИКС по истечении контракта, сообщает официальный сайт команды Единой лиги ВТБ.

Соглашение с 33-летним защитником было рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне американец принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата и плей-офф Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 11,8 очка, делая 2,2 подбора и отдавая 1,2 результативные передачи.

Грин доходил до финала Евролиги с «Олимпиакосом» в 2017 году, также он в Европе выступал за испанские «Валенсию» и «Бетис», турецкие «Фенербахче» и «Бахчешехир», итальянские «Сиену» и «Тревизо», израильский «Хапоэль» из Холона. В его активе 52 матча в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Денвер Наггетс» и «Юту Джаз».

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