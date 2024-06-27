23:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Умер экс-баскетболист «Автодора» Николай Хряпа

Саратовский «Автодор» сообщил о смерти бывшего баскетболиста команды Николая Хряпы.

Умер экс-баскетболист «Автодора» Николай Хряпа | Источник: Спорт-Экспресс

Клуб выразил соболезнования родным и близким спортсмена. Экс-баскетболист умер на 46-м году жизни. Что стало причиной смерти — не сообщается.

«Вечная и светлая память», — говорится в сообщении.

Хряпа — воспитанник «Автодора». Он играл за команду с 1995 по 2001 год и признавался лучшим молодым игроком Евролиги в сезоне-1998/99. Он также выступал за «Урал-Грейт» и УНИКС, вместе с которым стал обладателем Кубка чемпионов FIBA. Выступал за сборную Украины.

Николай является старшим братом бывшего баскетболиста ЦСКА и сборной России Виктора Хряпы.

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Бобровский — лучший российский вратарь в истории НХЛ!
Румыния, Бельгия и Словакия вышли в плей-офф, Украина вылетела.
Грузия победила Португалию и вышла в плей-офф.
Италия ушла от поражения в матче с Хорватией и пробилась в плей-офф Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь