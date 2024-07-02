УНИКС продлил контракт с главным тренером

Перасович возглавляет казанскую команду с июня 2021 года. Под его руководством УНИКС в сезоне-2022/23 впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В завершившемся сезоне казанцы впервые в истории выиграли регулярный чемпионат и завоевали серебряные медали турнира, а Перасович был признан лучшим тренером лиги.