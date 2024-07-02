13:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УНИКС продлил контракт с главным тренером

Баскетбольный клуб УНИКС продлил контракт с главным тренером Перасовичем.

УНИКС продлил контракт с главным тренером | Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Казанский баскетбольный клуб УНИКС продлил контракт с главным тренером Велимиром Перасовичем, сообщается на сайте команды Единой лиги ВТБ.

Соглашение с 59-летним хорватским специалистом продлено до конца сезона-2024/25.

Перасович возглавляет казанскую команду с июня 2021 года. Под его руководством УНИКС в сезоне-2022/23 впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В завершившемся сезоне казанцы впервые в истории выиграли регулярный чемпионат и завоевали серебряные медали турнира, а Перасович был признан лучшим тренером лиги.

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