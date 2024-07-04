«Локо» не узнать! Глобальная перестройка на пути к историческому чемпионству Единой лиги

Локомотив-Кубань: состав, межсезонье Единой лиги ВТБ — 2024, изменения, кто останется и кто уйдёт, кто будет тренировать | Источник: Чемпионат.com

Московский ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ в 2024 году. Армейцы в финале обыграли казанский УНИКС, который в прошлом сезоне боролся с «Локомотивом-Кубань» за победу. Подопечные Велимира Перасовича второй год кряду борются в финале за победу и один раз поднимали кубок Белова над головой, а вот краснодарский клуб в сезоне-2023/2024 остался даже без медалей. Красно-зелёную команду в новом сезоне будет не узнать. «Чемпионат» расскажет почему.

Хочется начать с того, что команда сильно видоизменилась. В плей-офф Единой лиги «Локомотив-Кубань» обыграл всухую «Парму» (3−0), но затем в семи матчах уступил УНИКСу (3−4). Краснодарцев это, видимо, надломило, и команда уступила санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 1−3 в борьбе за бронзовые медали. Сразу после поражения начались кадровые изменения. Сперва пришли хорошие новости: Карвел Андерсон подписал с клубом двухлетний контракт, а затем руководство решило сохранить в составе Патрика Миллера. Один из важных переходов — Би Джей Джонсон. Форвард отлично себя зарекомендовал в «Парме», в клубе, который стал одним из открытий прошлого сезона. Американец будет защищать цвета краснодарской команды в ближайшем будущем.

Но затем наступил период прощаний. «Локомотив-Кубань» объявил об уходе Мориса Ндура, а буквально через день Девон Акун-Пёрселл перебрался в УНИКС. Форвард провёл два сезона в составе краснодарцев, став одним из лидеров, и при этом перешёл в стан той команды, которая дважды кряду выбивала «Локо» из плей-офф. К тому же на протяжении всего этого времени было непонятно, останется ли Александр Секулич главным тренером. Но на этом новости не закончились: два воспитанника клуба Александр Щербенёв и Захар Ведищев продолжат карьеру в «Зените» и «Енисее» соответственно.

Сегодня как гром среди ясного неба прогремела ещё одна новость, связанная с уходом одного из лидеров клуба. «Локо» воспользовался опцией о досрочном завершении сотрудничества с Джейленом Барфордом. Защитник провёл в составе красно-зелёных три сезона, точно вписав своё имя в историю команды и навсегда оставшись одним из самых любимых игроков для краснодарских болельщиков. Барфорд — невероятно харизматичный игрок, который прослыл профессионалом до мозга костей, но что намного более важно — прекрасным человеком.

ДЖЕЙЛЕН БАРФОРД | Источник: ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Команда попрощалась с тем, кто буквально на своих плечах вытащил уйму матчей. Но всему приходит конец, история «Голден Стэйт Уорриорз» с уходом Клэя Томпсона не даст соврать… А что с Окаро Уайтом? Новостей о том, останется ли форвард в «Локо», пока нет никаких. Вероятно, Уайт покинет клуб, так как руководство команды всерьёз интересуется Джакинаном Гантом, а у Окаро истекает контракт этим летом. Из легионеров, которые играли за «Локо» в сезоне-2023/2024, останутся лишь Миллер и Андерсон. Оба пришли прямо перед стартом плей-офф. Получается, из тех, кто провёл целый год в команде, не осталось никого.

Краснодарцы продлили контракт с Кириллом Темировым и Кириллом Елатонцевым, который стал лучшим молодым игроком Единой лиги в сезоне-2023/2024. К слову, оба являются воспитанниками «Локо». Последним подписанием на данный момент является Даниил Коско, игравший за «Минск» в минувшем сезоне. Команда меняется на глазах. Межсезонье продолжается, каждая из команд желает забрать лакомый кусочек на рынке. «Уралмаш» и «Парма» усилились и могут надавить на лидеров чемпионата. УНИКС хоть и потерял Ненада Димитриевича, но всё равно остаётся грозной силой в лиге. «Зенит» подписал Воронцевича, сохранил главного тренера Хавьера Паскуаля и добавил уже знакомого санкт-петербургским болельщикам Алекса Пойтресса.

Лишь ЦСКА пока обходится без громких подписаний. Оно и понятно, президент клуба Андрей Ватутин сразу после победы в Единой лиге заявил, что армейцы хотят сохранить чемпионский состав. Команда справляется с поставленной задачей на ура. Будет интересно посмотреть за «Локо». В команде остались воспитанники: Владислав Емченко, Елатонцев и Темиров, а также, скорее всего, в скором времени объявят о продлении контракта с капитаном клуба Дмитрием Узинским. Хоть Миллер и Андерсон отлично вписались в рисунок игры команды в конце сезона, но это они входили в уже выстроенную систему. Возможно, всё изменится, когда эти двое станут краеугольным камнем команды в следующем сезоне. Впрочем, всё будет зависеть от тренера, а с Секуличем не спешат продлевать контракт.

АЛЕКСАНДР СЕКУЛИЧ | Источник: ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев сказал, что пока финального решения нет, всё находится в процессе обсуждения. Основным вопросом является: сможет ли тренер вести команду так, как нужно, исходя из стратегии развития клуба. Коллектив сильно поменялся, и, возможно, придёт какой-то новый легионер на замену ушедшим, поэтому команде необходимо чётко выделить вектор направления, о чём и говорит президент клуба. Будет интересно посмотреть за тем, во что выльется вся эта затея с новым «Локо». С одной стороны, это правильно, нельзя стоять на одном месте, тем более когда два сезона кряду с этим костяком не получилось добиться главного — победы в Единой лиге, с другой же — всегда сложно начинать строить что-то новое с другими лидерами.

У «Локо» не сказать, что перестройка, но и назвать команду в нынешнем состоянии одним из лидеров предстоящего сезона точно нельзя. Слишком много изменений претерпел клуб в межсезонье. Посмотрим, во что выльется то, что заварило руководство клуба. В свою очередь, ещё никто не отменял какое-то громкое подписание, которое может перевернуть всё с ног на голову. Следующий сезон будет крайне увлекательным и интересным со всех точек зрения.