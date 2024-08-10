Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев стал главным тренером клуба | Источник: Пресс-служба Единой лиги

«Уверен в этом решении и точно знаю, что нужно команде для прогресса и побед!» — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локо».

Ранее пост главного тренера краснодарского клуба занимал словенский специалист Александр Секулич. Он пришёл в команду в 2022 году.

Под его руководством в сезоне-2022/2023 команда завоевала серебряные медали чемпионата Единой лиги ВТБ. В розыгрыше сезона-2023/2024 краснодарский клуб занял четвёртое место, уступив в серии за третье место санкт-петербургскому «Зениту».