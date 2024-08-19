Как поживает наша баскетбольная сборная после отстранения?

В 2022-м Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российскую сборную от участия во всех международных соревнованиях, и в тот год команда не провела ни одного официального матча. Однако в 2023 году россияне начали с уверенных побед: они обыграли белградские клубы «Мега» (85:74) и ФМП (85:75) во встречах, состоявшихся 21 и 23 февраля. Летний сбор принёс национальной команде две игры с Беларусью: в первом матче подопечные Лукича уступили (80:83), но уже через день взяли реванш со счётом 83:78. Летние игры продолжились в августе, когда Россия дважды встретилась со сборной Ирана в УДС «Молот» в Перми, где будет проходить Кубок Дружбы — 2024. Оба раза наши баскетболисты одержали победу — 72:59 и 71:57. На этом официальные матчи для России в 2023 году завершились.