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Сборная России по баскетболу не сыграет с командой Колумбии на Кубке дружбы

Ранее Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла команду на турнир в Пермь.

Источник: БЕЛТА

ПЕРМЬ, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по баскетболу не будет проводить матч с командой Колумбии на Кубке дружбы в Перми. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

В первой игре колумбийцы уступили пермской «Парме» со счетом 53:155. После игры Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла команду на Кубок дружбы в Россию. В федерации подчеркнули, что не получали официального приглашения принять участие в турнире и не давали одобрения ни одному клубу на участие в нем. Во втором матче на Кубке дружбы сборная Колумбии проиграла команде Венесуэлы со счетом 57:108.

«В пятницу сборная Колумбии сыграет с молодежной командой “Парма”. Сборная России встретится со сборной Венесуэлы», — сообщили организаторы.

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил ТАСС, что РФБ вела переговоры об участии сборной Колумбии в Кубке дружбы в Перми с легитимным руководством Федерации баскетбола Колумбии и обладает всеми подтверждающими официальными документами.

Кубок дружбы проводится с участием четырех команд. В нем принимают участие сборные России, Колумбии и Венесуэлы, а также клуб Единой лиги ВТБ «Парма». Турнир завершится 25 августа.