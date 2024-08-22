Сборная России по баскетболу не сыграет с командой Колумбии на Кубке дружбы

В первой игре колумбийцы уступили пермской «Парме» со счетом 53:155. После игры Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла команду на Кубок дружбы в Россию. В федерации подчеркнули, что не получали официального приглашения принять участие в турнире и не давали одобрения ни одному клубу на участие в нем. Во втором матче на Кубке дружбы сборная Колумбии проиграла команде Венесуэлы со счетом 57:108.