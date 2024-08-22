Сборная России по баскетболу не сыграет с командой Колумбии на Кубке дружбы

ПЕРМЬ, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по баскетболу не будет проводить матч с командой Колумбии на Кубке дружбы в Перми. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.
В первой игре колумбийцы уступили пермской «Парме» со счетом 53:155. После игры Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла команду на Кубок дружбы в Россию. В федерации подчеркнули, что не получали официального приглашения принять участие в турнире и не давали одобрения ни одному клубу на участие в нем. Во втором матче на Кубке дружбы сборная Колумбии проиграла команде Венесуэлы со счетом 57:108.
«В пятницу сборная Колумбии сыграет с молодежной командой “Парма”. Сборная России встретится со сборной Венесуэлы», — сообщили организаторы.
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил ТАСС, что РФБ вела переговоры об участии сборной Колумбии в Кубке дружбы в Перми с легитимным руководством Федерации баскетбола Колумбии и обладает всеми подтверждающими официальными документами.
Кубок дружбы проводится с участием четырех команд. В нем принимают участие сборные России, Колумбии и Венесуэлы, а также клуб Единой лиги ВТБ «Парма». Турнир завершится 25 августа.