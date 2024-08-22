Сборная России обыграла «Парму» в матче Кубка дружбы по баскетболу

После первого матча Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла команду на Кубок дружбы в Россию. В федерации подчеркнули, что не получали официального приглашения принять участие в турнире и не давали одобрения ни одному клубу на участие в нем. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил ТАСС, что РФБ вела переговоры об участии сборной Колумбии в Кубке дружбы в Перми с легитимным руководством Федерации баскетбола Колумбии и обладает всеми подтверждающими официальными документами.