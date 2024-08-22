Сборная России обыграла «Парму» в матче Кубка дружбы по баскетболу

ПЕРМЬ, 22 августа. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу со счетом 84:76 обыграла пермскую «Парму» в матче второго тура Кубка дружбы. Турнир проходит в Перми.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Пармы» Нэвелс Гарретт, набравший 18 очков. В составе сборной России 17 очков набрал Михаил Беленицкий.
Сборная России в первом туре обыграла команду Венесуэлы (79:57), «Парма» победила сборную Колумбии (155:53). В четверг сборная Венесуэлы обыграла команду Колумбии со счетом 108:57.
После первого матча Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла команду на Кубок дружбы в Россию. В федерации подчеркнули, что не получали официального приглашения принять участие в турнире и не давали одобрения ни одному клубу на участие в нем. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил ТАСС, что РФБ вела переговоры об участии сборной Колумбии в Кубке дружбы в Перми с легитимным руководством Федерации баскетбола Колумбии и обладает всеми подтверждающими официальными документами.
В пятницу сборная Колумбии сыграет с молодежной командой «Парма». Сборная России встретится с командой Венесуэлы.