Кириленко — о скандале с Колумбией: «За 40 часов получили такое внимание к баскетболу, которого не было за 10 лет»

«Хочется начать с того, что спасибо вам за внимание. За последние сорок часов мы получили такое внимание к баскетболу, которого не было за десять лет моего пребывания на посту президента Российской федерации баскетбола. Мы построили огромное количество объектов, сделали много социальный историй, но ни один проект не вызвал такого внимания. А если серьезно, я понимаю, что для всех случившиеся — огромное разочарование. Мы расстроены, что сборная Колумбии не смогла соответствовать уровню турнира. Мы уж точно не хотим никого надуть, привезти команду, которую обыграем с разницей в сто очков. В этом не будет никакого смысла.



После первой игры стало все понятно. И чтобы не обижать гостей из Колумбии, мы попытались сделать все возможное. Спасибо команде “Парма”, которая предоставила свой молодежный состав, сыгравший спарринг-матч с колумбийцами.



Несомненно, это форс-мажор, это прокол. Но поймите, когда мы пытаемся пригласить команды, мы даже на подкорке не держим, что может произойти подобное. Естественно, мы хотим, чтобы история была максимально баскетбольная. Теперь на будущее у нас будет кейс, как может быть. Ведь ни один человек в здравом уме не мог подумать, что такое возможно», — приводит слова Кириленко «Российская газета».