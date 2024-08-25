Пашутин рассказал о пользе выступления сборной Колумбии на Кубке дружбы по баскетболу

ПЕРМЬ, 25 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборную Колумбии можно только поблагодарить за участие в Кубке дружбы по баскетболу в Перми. Об этом ТАСС заявил главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин.
Сборная Колумбии на Кубке дружбы проиграла пермской «Парме» (53:155), команде Венесуэлы (57:108) и молодежной команде «Парма» (63:99).
«За то, что сборная Колумбии прилетела в данной ситуации, только благодарность надо высказать. Ребята посмотрели Россию, выступили на таком турнире — это уже здорово. Плюс помогли нашей молодежной команде в предсезонной подготовке. Для молодежки играть на международном уровне тоже полезно. Так что сборной Колумбии пожелаю только удачи», — сказал Пашутин.
Ранее Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла команду на Кубок дружбы в Россию. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил ТАСС, что РФБ вела переговоры об участии сборной Колумбии в Кубке дружбы в Перми с легитимным руководством Федерации баскетбола Колумбии и обладает всеми подтверждающими официальными документами.