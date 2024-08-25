Пашутин рассказал о пользе выступления сборной Колумбии на Кубке дружбы по баскетболу

«За то, что сборная Колумбии прилетела в данной ситуации, только благодарность надо высказать. Ребята посмотрели Россию, выступили на таком турнире — это уже здорово. Плюс помогли нашей молодежной команде в предсезонной подготовке. Для молодежки играть на международном уровне тоже полезно. Так что сборной Колумбии пожелаю только удачи», — сказал Пашутин.