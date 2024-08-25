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Кириленко считает, что сборная России выполнила задачу на Кубке дружбы по баскетболу

В воскресенье сборная России стала победителем Кубка дружбы, обыграв в решающей встрече «Парму» — 87:80.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты сборной России выполнили задачу на Кубке дружбе в Перми. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

В воскресенье сборная России стала победителем Кубка дружбы, обыграв в решающей встрече «Парму» — 87:80.

«Сборная России выполнила задачу на Кубке дружбы. Нам надо было предоставить игровой опыт и время баскетболистам — это было основное. Хотя и итоговая победа важна. Турнир получился отличный, с хорошей спортивной составляющей».

Сборная России на Кубке дружбы одержала две победы над командой Венесуэлы (79:57 и 68:63) и обыграла «Парму» (84:76). «Парма» победила сборную Колумбии (155:53).