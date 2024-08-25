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Махонин отметил, что Пермь остается баскетбольной столицей

По мнению губернатора Пермского края, Кубок дружбы прошел в городе успешно.

Источник: БЕЛТА

ПЕРМЬ, 25 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Пермь подтверждает звание баскетбольной столицы, и здорово, что сборная России не проигрывает в этом городе. Об этом ТАСС заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В воскресенье сборная России стала победителем Кубка дружбы, который проходил в Перми. Сборная России обыграла в решающей встрече местную «Парму» — 87:80.

«Турнир удался, и здорово, что сохраняется традиция, по которой сборная России не проигрывает в Перми. Несмотря на то, что сегодня играли с нашим клубом “Парма”. Сегодня был праздник баскетбола. Большое количество зрителей в выходной день говорит о том, что мы продолжаем держать марку и остаемся баскетбольной столицей».