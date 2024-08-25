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Лукич отправится в США в октябре, чтобы встретиться с российскими баскетболистами NCAA

Главный тренер сборной России хочет понять, в какой степени он сможет рассчитывать на россиян, выступающих в NCAA.

Источник: РИА "Новости"

ПЕРМЬ, 25 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер сборной России Зоран Лукич в октябре поедет в США, чтобы встретиться с российскими баскетболистами Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Об этом он заявил ТАСС.

«В ноябре там начинается сезон, и в октябре я планирую съездить в США. Там 6−7 [российских] игроков, и с ними надо лично поговорить, понять, в какой степени мы можем рассчитывать на них. Мы и так на связи, но надо лично разговаривать», — сказал Лукич.

В воскресенье сборная России стала победителем Кубка дружбы, обыграв в решающей встрече «Парму» — 87:80.