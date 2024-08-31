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Единая лига ВТБ не будет вводить четырехочковые броски

Ранее в филиппинской лиге был реализован первый в истории четырехочковый бросок.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ не планирует вводить четырехочковые броски. Об этом ТАСС рассказал президент Единой лиги Сергей Кущенко.

Ранее американский баскетболист филиппинской команды «Мералко Болтс» Крис Банчеро стал автором первого в истории четырехочкового броска. Американец установил это достижение в первой четверти матча Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA) против «Магнолия Чикен Тимпладос Хотшотс» (99:94), прошедшего в городе Кесон-Сити.

«Мы не планируем вводить четырехочковые. Все-таки мы международная лига и следуем привычным правилам FIBA (Международная федерация баскетбола — прим. ТАСС), — сказал Кущенко. — При этом в Матче звезд мы можем себе позволить экспериментировать — это же шоу. Там мы вводили и шестиочковые броски».

Ранее президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал ТАСС, что не поддерживает идею введения четырехочковых бросков.

PBA является единственной лигой, установившей правило четырехочкового броска. Для того, чтобы принести команде 4 очка, баскетболист должен реализовать бросок от линии, расположенной в 8,23 метра от кольца.