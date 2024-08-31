Единая лига ВТБ не будет вводить четырехочковые броски

«Мы не планируем вводить четырехочковые. Все-таки мы международная лига и следуем привычным правилам FIBA (Международная федерация баскетбола — прим. ТАСС), — сказал Кущенко. — При этом в Матче звезд мы можем себе позволить экспериментировать — это же шоу. Там мы вводили и шестиочковые броски».