Баскетболисты ЦСКА повторили один из рекордов в рамках Суперкубка Единой лиги

Напомним, клуб из Москвы победил краснодарскую команду со счётом 105:95 (24:21, 30:31, 25:19, 26:24). Самым результативным игроком в составе ЦСКА был разыгрывающий Мело Тримбл, на счету которого 19 очков. Кроме того, в его активе три подбора и две результативные передачи.