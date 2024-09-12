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Кириленко заявил, что не прилагал руку к отсутствию конкурентов на выборах главы РФБ

Выборная конференция РФБ пройдет 20 сентября.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко не прилагал руку к тому, чтобы предстоящие выборы главы организации были безальтернативными. Об этом он рассказал ТАСС.

Выборная конференция РФБ пройдет 20 сентября.

«Как я могу комментировать, что кроме меня никто не выдвигается? Я точно не прилагал руку к тому, чтобы не было никакой альтернативы на выборах. Выдвигают же регионы. Если бы кто-то договорился с ними — было бы иначе. В прошлый раз никто же не мешал Эдику [Сандлеру] выдвинуться», — сказал Кириленко.

Кириленко 43 года, он стал президентом РФБ в августе 2015 года.