Кириленко заявил, что не прилагал руку к отсутствию конкурентов на выборах главы РФБ

«Как я могу комментировать, что кроме меня никто не выдвигается? Я точно не прилагал руку к тому, чтобы не было никакой альтернативы на выборах. Выдвигают же регионы. Если бы кто-то договорился с ними — было бы иначе. В прошлый раз никто же не мешал Эдику [Сандлеру] выдвинуться», — сказал Кириленко.