Кириленко сравнил вероятность возвращения российских сборных со встречей с динозавром

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Возможность скорого возвращения баскетбольных сборных России на международные соревнования можно сравнить со встречей на улице динозавра. Такое мнение высказал ТАСС президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
«Это как встретить динозавра на улице — 50%, либо встретишь, либо нет, — сказал Кириленко. — Мы должны быть готовы к развитию событий в любом ключе. Если мы возвращаемся в следующем году или в этом, мы должны быть готовы. Вы видели подготовку национальных команд — она с прицелом на будущее. Но это не значит, что мы не готовы. Если бы сейчас мы играли в официальных турнирах, из команды Зорана (главного тренера сборной России Зорана Лукича — прим. ТАСС) было бы 70% других ребят».
Международная федерация баскетбола отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. 28 ноября 2023 года FIBA продлила отстранение.