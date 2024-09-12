Кириленко сравнил вероятность возвращения российских сборных со встречей с динозавром

«Это как встретить динозавра на улице — 50%, либо встретишь, либо нет, — сказал Кириленко. — Мы должны быть готовы к развитию событий в любом ключе. Если мы возвращаемся в следующем году или в этом, мы должны быть готовы. Вы видели подготовку национальных команд — она с прицелом на будущее. Но это не значит, что мы не готовы. Если бы сейчас мы играли в официальных турнирах, из команды Зорана (главного тренера сборной России Зорана Лукича — прим. ТАСС) было бы 70% других ребят».