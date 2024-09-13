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УНИКС переиграл «Зенит» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ

Клуб УНИКС переиграл «Зенит» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Казанский УНИКС обыграл петербургский «Зенит» в матче группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 78:72 (18:26, 30:20, 14:8, 16:18). Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Девон Акун-Пёрселл, набравший 24 очка. У проигравшей команды 21 балл в активе Ксэвьера Муна.

По итогам группового этапа УНИКС занял первое место и вышел в финал турнира, где 14 сентября сыграет с московским ЦСКА. «Зенит», ставший вторым, в этот же день встретится с белградской «Црвеной Звездой» в матче за третье место.