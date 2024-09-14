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ЦСКА уверенно обыграл УНИКС и стал победителем Суперкубка Единой лиги

ЦСКА одержал победу над УНИКСом в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2024.

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» (Москва). Клуб из Москвы победил команду из Казани со счётом 87:72 (22:9, 23:26, 23:23, 19:14).

Самым результативным игроком в составе ЦСКА был Алекса Аврамович, на счету которого 15 очков. Кроме того, в его активе три подбора и шесть результативных передач. В составе УНИКСа лучшую результативность продемонстрировал Тони Тэйлор, на счету которого 19 очков, четыре подбора и семь передач.

Международный предсезонный турнир «Суперкубок Единой лиги ВТБ» прошел в Москве с 11 по 14 сентября на «ВТБ Арене». В нём принимали участие четыре лучшие команды Лиги (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань») и два зарубежных клуба («Црвена Звезда» Белград, «Бешикташ» Стамбул).

Победителем турнира стал ЦСКА. УНИКС занял второе место. Третье место занял «Зенит».