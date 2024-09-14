ЦСКА уверенно обыграл УНИКС и стал победителем Суперкубка Единой лиги

Самым результативным игроком в составе ЦСКА был Алекса Аврамович, на счету которого 15 очков. Кроме того, в его активе три подбора и шесть результативных передач. В составе УНИКСа лучшую результативность продемонстрировал Тони Тэйлор, на счету которого 19 очков, четыре подбора и семь передач.