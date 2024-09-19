Кириленко: в Москве мы две недели питались в «Макдональдсе», ходили на блошиный рынок

Кириленко: Мы две недели питались в «Макдональдсе», потому что не знали, где ещё можно поесть. Ходили на блошиный рынок, и я купил отцу одну из тех знаменитых русских меховых шапок. Привёз много сувениров и всяких мелочей. Помню, как мы играли в финале и выиграли золотую медаль, — сказал Кириленко в подкасте Knuckleheads.