Еремин рассказал, что баскетболистам УНИКСа поставили задачу выйти в финал Единой лиги ВТБ

Также он поделился ожиданиями от матча с действующим чемпионом, московским ЦСКА, встреча пройдет в субботу в Москве. «Конечно, хотелось бы иметь побольше кислорода в первой игре. ЦСКА показал, что находится в очень хорошей форме, но мы готовы с ними бороться. Даже если мы и проиграем, чемпионат длинный, ситуацию можно будет потом исправить», — отметил собеседник агентства.