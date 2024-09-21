Еремин рассказал, что баскетболистам УНИКСа поставили задачу выйти в финал Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Перед баскетболистами казанского УНИКСа в новом сезоне поставили задачу выйти минимум в финал плей-офф Единой лиги ВТБ. Об этом ТАСС рассказал советник президента УНИКСа Станислав Еремин.
21 сентября стартует новый сезон Единой лиги ВТБ. Казанский клуб является действующим серебряным призером турнира.
«Мы провели неплохую трансферную кампанию. Мы доказываем каждый год, что, даже теряя лидеров, мы способны бороться за самые высокие места. Конечно, никто не обходится без травм, и у нас они часто возникают, но мы боремся. У нас задача минимум — это попадание в финал», — сказал Еремин.
Также он поделился ожиданиями от матча с действующим чемпионом, московским ЦСКА, встреча пройдет в субботу в Москве. «Конечно, хотелось бы иметь побольше кислорода в первой игре. ЦСКА показал, что находится в очень хорошей форме, но мы готовы с ними бороться. Даже если мы и проиграем, чемпионат длинный, ситуацию можно будет потом исправить», — отметил собеседник агентства.
14 сентября баскетболисты ЦСКА со счетом 87:72 обыграли УНИКС в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ.