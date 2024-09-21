ЦСКА одержал победу над УНИКСом в матче открытия сезона Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 71:55 (10:19, 11:9, 27:13, 23:14). Самым результативным игроком матча стал баскетболист хозяев Амат М’Бай, набравший 15 очков. У гостей 12 очков набрал Девон Акун-Перселл, а Исмаэль Бако оформил дабл-дабл (12 очков и 10 подборов).
ЦСКА и УНИКС — финалисты плей-офф Единой лиги ВТБ прошлого сезона. Победу в серии одержали игроки столичной команды.
В следующем матче ЦСКА 25 сентября примет екатеринбургский «Уралмаш», а УНИКС 26 сентября в Казани сыграет с «Самарой».