ЦСКА одержал победу над УНИКСом в матче открытия сезона Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 71:55 (10:19, 11:9, 27:13, 23:14). Самым результативным игроком матча стал баскетболист хозяев Амат М’Бай, набравший 15 очков. У гостей 12 очков набрал Девон Акун-Перселл, а Исмаэль Бако оформил дабл-дабл (12 очков и 10 подборов).