Тренер-президент «Локо» начал с пяти побед подряд. Теперь повержен «Зенит»

Именно экс-игрок «Маккаби» наряду с другим новичком кубанцев Би Джей Джонсоном решили судьбу матча в концовке. За две минуты до конца гости вели «+2», и почти весь матч «молчавший» Джонсон забил красивый средний с разворота (75:71), а в ответном владении чисто накрыл Алекса Пойтресса. Мяч перешел «Локо», и Кливленд очень уверенно забросил свой второй трехочковый в этом матче (78:71). У «Зенита» оставалась минута на спасение. И Мун подарил надежду почти пяти тысячам болельщиков, быстро отыграв три очка. Следом Би Джей допустил пробежку, вновь закрутив интригу. Однако еще один дальний бросок Муна цели не достиг, а вот Кливленд после скидки Мартюка свой дальний бросок реализовал (81:74). После этого отыграться было уже нереально.