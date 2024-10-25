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Появились подробности по бракоразводному процессу Седоковой и баскетболиста

Суд оставил без движения иск о разводе Седоковой с баскетболистом Тиммой.

Источник: Елизавета Клементьева/ТАСС

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Суд оставил без движения иск певицы Анны Седоковой о разводе с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, сообщается на портале судебных участков мировых судей города Москвы.

«Оставлено без движения», — сказано в картотеке.

Причины такого решения не уточняются.

Это может быть связано с недочетами в исковом заявлении, после устранения которых суд сможет его рассмотреть.

Инициатором расторжения брака, как следует из электронной базы, стала певица.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году.