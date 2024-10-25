Появились подробности по бракоразводному процессу Седоковой и баскетболиста

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Суд оставил без движения иск певицы Анны Седоковой о разводе с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, сообщается на портале судебных участков мировых судей города Москвы.
«Оставлено без движения», — сказано в картотеке.
Причины такого решения не уточняются.
Это может быть связано с недочетами в исковом заявлении, после устранения которых суд сможет его рассмотреть.
Инициатором расторжения брака, как следует из электронной базы, стала певица.
Седокова и Тимма поженились в 2020 году.