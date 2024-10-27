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ЦСКА нанес «Локомотиву-Кубани» первое поражение в сезоне Лиги ВТБ

ЦСКА нанес клубу «Локомотив-Кубань» первое поражение в сезоне Лиги ВТБ.

Источник: https://vk.com/cskabasket

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 92:91 (16:22, 24:20, 21:19, 31:30). Самыми результативными игроками стали сербский баскетболист ЦСКА Алекса Аврамович и американский игрок команды гостей Патрик Миллер, набравшие по 30 очков.

ЦСКА с восемью победами в девяти матчах занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне. После десяти игр команда располагается на первой строчке.

В следующем матче ЦСКА 2 ноября примет «Нижний Новгород», а «Локомотив-Кубань» 3 ноября дома сыграет с петербургским «Зенитом».