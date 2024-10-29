Президент Единой лиги назвал главную сенсацию сезона-2024/2025

«Локомотив-Кубань» — несомненно главная сенсация этого турнира. А ведь очень много было скептиков на этот счёт, но идеи, которые были взяты в «Локомотиве» много лет назад, я так понимаю, наверное, не устраивали руководство в лице Андрея Ведищева. Где-то немножко не хватало докрутить тот российский проект, о котором он мечтал. Сейчас он нам показывает, что у него играют все 12 игроков.