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Президент Единой лиги назвал главную сенсацию сезона-2024/2025

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко комплиментарно отозвался о команде «Локомотив-Кубань» после центрального матча прошлой недели краснодарцев с московским ЦСКА.

Источник: Чемпионат.com

«Локомотив-Кубань» — несомненно главная сенсация этого турнира. А ведь очень много было скептиков на этот счёт, но идеи, которые были взяты в «Локомотиве» много лет назад, я так понимаю, наверное, не устраивали руководство в лице Андрея Ведищева. Где-то немножко не хватало докрутить тот российский проект, о котором он мечтал. Сейчас он нам показывает, что у него играют все 12 игроков.

Очень широкая ротация. Ротация, которая не портит, а помогает. Молодые игроки 19-летние выходят в старте и показывают нам, что они просто никого не боятся. Поэтому [ «Локомотив-Кубань»] несомненный хедлайнер нашего сезона«, — приводит слова Кущенко “Матч ТВ”.

Напомним, в прошедшем 27 октября матче армейцы на своём стадионе «Мегаспорт» нанесли первое за 10 матчей поражение краснодарской команде, обыграв их со счётом 92:91. Лучшим игроком в составе ЦСКА стал сербский звёздный баскетболист Алекса Аврамович, набравший 30 очков и шесть передач. В составе «Локомотива-Кубань» отличился 30 очков на свой счёт записал Патрик Миллер.