Стоит бить тревогу? Что происходит с «Локо» — лучшей командой старта Единой лиги

Форвард клуба Айзея Уэйли эксклюзивно «Чемпионату» назвал главные причины поражения: «Мы создали большой отрыв в какой-то момент, но потом потеряли фокус. Думаю, это произошло оттого, что мы не смогли правильно ответить на тот уровень интенсивности, который “Парма” нам предложила. Мы находимся в группе лидеров, поэтому каждый соперник пытается сыграть против нас как можно жёстче. И чтобы побеждать, нам надо играть ещё более агрессивно. Хорошо, что регулярный сезон будет идти ещё долго. У нас есть время исправить ошибки». «Локомотив-Кубань» первые девять матчей в сезоне играл от начала и до конца, не выключаясь ни на секунду. Уэйли сказал правильные вещи, что команде необходимо не терять фокус и стараться играть агрессивнее в некоторых моментах — в этом был секрет успеха, благодаря которому клуб и провёл шикарное начало сезона.