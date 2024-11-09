Тренер «Автодора» — о том, как похудел на 90 кг: «Я ходил к психологу, даже скрывать этого не буду»

— Во-первых, было обидно слышать такое мнение со стороны (о том, что тренер не может так выглядеть), во-вторых, вопрос напрямую касался моего здоровья. Я был в Уфе. Сложный сезон, совсем не было денег. Поэтому приходилось заедать стресс не самыми качественными продуктами. В итоге для меня сезон закончился раньше, потому что дальше нельзя было работать в таких условиях. После этого началась очень долгая работа по изменению себя. Я ходил к психологу, даже скрывать этого не буду. Полностью изменил рацион питания. Очень помогла поддержка близких людей (особенно матери, которая очень важна в моей жизни, отца я потерял рано), потому что были по-настоящему сложные моменты. Выравнивание гормонов, блокиратор калорий. Чего только не было!