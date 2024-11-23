Сборная России едва не проиграла гостям из Африки. Тунис оказался крепким орешком

К счастью, создав себе очень большие трудности, российская сборная сумела-таки их преодолеть. Вовремя забил треху Андрей Лопатин, активизировался Александр Щербенев, не дрогнул на линии штрафных Астапкович. А в овертайме подуставших тунисских ветеранов удалось-таки дожать в основном усилиями в атаке Щербенева и Астапковича к радости собравшихся в «Баскет Холле» болельщиков. «Мне кажется, что ожидания, и реальность совпали. Это именно то, что нам нужно было, поскольку нам хотелось увидеть сборную в боевом составе, когда играешь с соперником, который с тобой находится на равных», — порадовался и Кириленко. Свой второй и заключительный матч на турнире россияне проведут 24 ноября с Ливией — также достаточно непростым соперником.