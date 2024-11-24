Это не Бруней. Сборная России показала свою готовность к квалификации

Также Зоран много рассуждал про конкуренцию в составе. На каждую позицию, наверное, кроме пятого номера, у нас хватает кандидатов. «Всеволод Ищенко был в списках, но я решил в этот раз проверить других игроков задней линии. Опять же, надеюсь, с ним увидимся в феврале. Паша Исмаилов? Схожая ситуация. На этой позиции в этот раз были Беленицкий, Астапкович, Петенев. Я даже не стал брать Чадова, так как он испытывает проблемы с коленом. Пошли навстречу “Пари НН”, чтобы он использовал это время для того, чтобы залечить травму. А вот Лопатина, наоборот, хотелось вызвать, так как он играет не так много, как в прошлом сезоне. Поиграть, почувствовать себя в другой роли. У нас достаточно игроков на каждую позицию, и всех перспективных я обязательно “прощупаю” на сборах».