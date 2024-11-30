Проблемы с налоговой и массовый уход игроков. Многократного чемпиона Беларуси ждёт крах?

24 ноября «Минск» второй год подряд не смог выиграть Кубок Беларуси, уступив «Гродно» со счётом 63:80, а теперь клуб ждёт непонятное будущее, в котором можно ожидать всего что угодно, если клуб действительно натворил что-то серьёзное. Есть вероятность, что в Единой лиге «Минск» мы не увидим как минимум в следующем сезоне. Уровень команды заметно упадёт, так как не будет возможности приглашать качественных легионеров или даже переманивать к себе топовых белорусских игроков. На самом деле печально наблюдать за тем, как 16-кратный чемпион Беларуси из-за каких-то неназванных действий может кануть в лету. Или же пока не стоит нагонять страха? Поживём — увидим.