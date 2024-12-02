20-летнюю баскетболистку развели на 50 миллионов рублей. Мошенников распознала ее бабушка

В первый раз неизвестный мужчина позвонил Дарье 25 ноября, представившись сотрудником МТС. Он сказал, что ей нужно продлить действие договора. Для этого надо было назвать код, который придет в смс-сообщении. Девушка согласилась, но после разговора поняла: уведомление пришло не от оператора, а от портала «Госуслуги». Тогда баскетболистка выяснила, что ее аккаунт взломали, и пошла узнавать подробности в МФЦ. По пути ей позвонили снова: сначала якобы от «Госуслуг», а потом — из Росфинмониторинга и ФСБ.