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Баскетбольный клуб «Самара» расторг контракты с тремя американскими игроками

Команду покинули Брендан Адамс, Ронни Харрэлл и Насир Брукс.

Источник: БЕЛТА

САМАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Клуб Единой лиги ВТБ «Самара» расторг соглашения с американскими баскетболистами Бренданом Адамсом, Ронни Харрэллом и Насиром Бруксом в связи с экономической ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракты с игроками расторгнуты по взаимной договоренности сторон. Адамс, Харрэлл и Брукс присоединились к команде летом.

«Функционирование любого баскетбольного клуба зависит от множества факторов, зачастую не связанных напрямую со спортом. В том числе и экономических. К сожалению, учитывая меняющуюся экономическую ситуацию, мы расстаемся с тремя американскими игроками. Причем, отмечу это особо, расстаемся по-настоящему хорошими друзьями, без каких-либо недопониманий и претензий друг к другу», — сказал генеральный директор клуба Камо Погосян, комментарий которого приводит пресс-служба.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял, что в 2025 году деньги, которые направлялись на финансирование спортивных клубов региона, будут перераспределены на массовый спорт.

В текущем сезоне Адамс принял участие в 16 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирая за игру 14,6 очка и делая 2,1 подбора и 4 передачи. Харрэлл сыграл в 14 матчах, набирая в среднем 12,1 очка и делая 5 подборов и 2,9 передачи. Брукс провел 13 матчей за клуб, набирал в среднем 3,7 очка и делал 2,9 подбора за игру.

После 16 матчей «Самара» с шестью победами идет на восьмом месте в турнирной таблице. В следующем матче команда 5 декабря примет краснодарский клуб «Локомотив-Кубань».