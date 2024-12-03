Баскетбольный клуб «Самара» расторг контракты с тремя американскими игроками

«Функционирование любого баскетбольного клуба зависит от множества факторов, зачастую не связанных напрямую со спортом. В том числе и экономических. К сожалению, учитывая меняющуюся экономическую ситуацию, мы расстаемся с тремя американскими игроками. Причем, отмечу это особо, расстаемся по-настоящему хорошими друзьями, без каких-либо недопониманий и претензий друг к другу», — сказал генеральный директор клуба Камо Погосян, комментарий которого приводит пресс-служба.