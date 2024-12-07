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«Зенит» победил ЦСКА в Единой лиге и догнал их турнирной таблице

В Санкт-Петербурге на КСК «Арена» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, где местный БК «Зенит» принимал московский ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

Игра закончилась победой хозяев площадки со счётом 82:78 (21:21, 25:18, 18:24, 18:15).

Самым результативным в составе победителей стал лёгкий форвард Дуэйн Бейкон. В его активе 20 очков, пять подборов и четыре результативные передачи. В составе ЦСКА чаще всего кольцо хозяев поражал Амат М’Бай. На его счету 18 очков и двенадцать подборов.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Зенит» примет дома казахстанский БК «Астана». Матч состоится 11 декабря и начнётся в 19:30 мск. ЦСКА 11 декабря в Москве примет красноярский «Енисей». Встреча начнётся в 20:00 мск.

По итогам матча «Зенит» и ЦСКА теперь имеют по 15 побед при 2 поражениях в текущем сезоне, и делят первую строчку турнирной таблицы.