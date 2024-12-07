«Зенит» победил ЦСКА в Единой лиге и догнал их турнирной таблице

Самым результативным в составе победителей стал лёгкий форвард Дуэйн Бейкон. В его активе 20 очков, пять подборов и четыре результативные передачи. В составе ЦСКА чаще всего кольцо хозяев поражал Амат М’Бай. На его счету 18 очков и двенадцать подборов.