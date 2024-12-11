Селекционный подбор: за счет чего «Зенит» и ЦСКА лидируют в Лиге ВТБ

Команды Лиги ВТБ подбираются к экватору регулярного сезона, который в этом году состоит из 44 матчей. В лидерах главные фавориты сезона — ЦСКА и «Зенит», которым летом удалось подписать топ-исполнителей. Поэтому неудивительно, что в октябре приз самому ценному игроку (MVP) месяца забрал армеец Алекса Аврамович, а в ноябре — один из лидеров сине-бело-голубых, Ксавьер Мун. «Локомотив-Кубань» пока тоже оправдывает статус одного из претендентов на титул. Краснодарцы дали бой ЦСКА в Москве, а также обменялись победами с «Зенитом» и дважды обыграли УНИКС. А вот казанцы пока явно не могут найти свой игровой ритм после ухода Ненада Димитриевича. Радует, что в этом сезоне в нескольких командах на первые роли выходят российские игроки. Это Александр Хоменко в «Нижнем Новгороде», Тимофей Герасимов в «Енисее», Антон Карданахишвили в «Самаре» и Андрей Зубков, которому удалось перезагрузить свою карьеру в МБА.