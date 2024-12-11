Селекционный подбор: за счет чего «Зенит» и ЦСКА лидируют в Лиге ВТБ

Команды Лиги ВТБ подбираются к экватору регулярного сезона, который в этом году состоит из 44 матчей. В лидерах главные фавориты сезона — ЦСКА и «Зенит», которым летом удалось подписать топ-исполнителей. Поэтому неудивительно, что в октябре приз самому ценному игроку (MVP) месяца забрал армеец Алекса Аврамович, а в ноябре — один из лидеров сине-бело-голубых, Ксавьер Мун. «Локомотив-Кубань» пока тоже оправдывает статус одного из претендентов на титул. Краснодарцы дали бой ЦСКА в Москве, а также обменялись победами с «Зенитом» и дважды обыграли УНИКС. А вот казанцы пока явно не могут найти свой игровой ритм после ухода Ненада Димитриевича. Радует, что в этом сезоне в нескольких командах на первые роли выходят российские игроки. Это Александр Хоменко в «Нижнем Новгороде», Тимофей Герасимов в «Енисее», Антон Карданахишвили в «Самаре» и Андрей Зубков, которому удалось перезагрузить свою карьеру в МБА.
Сенсация в месяц
Новый регулярный сезон Единой лиги ВТБ получается не таким непредсказуемым, как прошлый. Из главных апсетов стоит выделить поражение ЦСКА в Нижнем Новгороде в начале октября и «Локомотива-Кубань» в Самаре на прошлой неделе. Причем самарцы проводили тот матч всего с одним легионером, Хэйдоном Далтоном. То есть по одному сенсационному результату в месяц.
Поэтому на первый план выходят разборки грандов. В матчах с прямыми конкурентами ЦСКА выиграл три матча из четырех, «Зенит» и «Локомотив-Кубань» — три из пяти, у УНИКСа пять поражений в пяти матчах. Финалисты прошлого розыгрыша пока выглядят самым слабым звеном среди топ-клубов. Это можно объяснить эпидемией травм лидеров и уходом MVP прошлого сезона Ненада Димитриевича. Выбранный в качестве альтернативы македонцу Тони Тэйлор пока неплохо справляется со своими прямыми обязанностями, хорошо защищается и имеет стабильный трехочковый бросок. Однако выдавать такие перформансы, как Димитриевич, Тэйлор вряд ли способен. А другие лидеры, в том числе заменивший Эрика Грина Девон Акун-Перселл, пока не могут проявить свой уровень в больших матчах.
Зато летняя селекционная работа по усилению состава здорово работает в «Зените» (сейчас команда идет на серии из 10 побед). Дуэйн Бэйкон утверждается в статусе главной звезды чемпионата, Ксавьер Мун добавил команде скорости, Омари Спеллмен и Алекс Пойтресс — мощи. Плюс важный чемпионский опыт принес Андрей Воронцевич, а Георгий Жбанов, пополнивший команду перед началом прошлого сезона, стал, пожалуй, лучшим защищающимся игроком турнира.
— Эта команда напоминает мне тот состав «Зенита», с которым мы выиграли Единую лигу ВТБ в сезоне-2021/22, — отметил «Известиям» Алекс Пойтресс, который на два года уезжал из Санкт-Петербурга. — Все парни так же бьются друг за друга и имеют одну конкретную цель — взять Кубок. С каждым днем наше взаимопонимание становится всё лучше и лучше. Надеюсь, что нам удастся обойтись без травм и подойти к играм плей-офф в оптимальных кондициях.
ЦСКА тоже угадал с подписаниями этим летом. Особенно речь про Алексу Аврамовича. Защитник сборной Сербии уже выдал несколько суперматчей, стал лидером раздевалки и любимцем армейских фанатов. Однако в матче с «Зенитом», который состоялся 7 декабря, Алексу смог остановить Жбанов, весь матч действующий против Аврамовича персонально.
— Могу сказать, что перерыв [на национальные сборные] не пошел нам на пользу, мы сбились с ритма и, по сути, с тех пор не провели ни одного хорошего матча, — отметил на пресс-конференции наставник столичного клуба Андреас Пистиолис после поражения в Северной столице. — В игре с «Зенитом» нам не хватало агрессивности, мы слишком много думали в нападении, промазали открытые броски, запаниковали и совершили несколько невынужденных потерь, в то же время позволили хозяевам много удобных атак. Сейчас нам надо перегруппироваться, сделать выводы из ошибок и играть лучше в оставшейся части сезона.
До конца года армейцев ждут непростые выезды в Саратов и особенно в Краснодар. «Локо» здорово проводит первую часть сезона под руководством тренера-президента Андрея Ведищева. Причем новый наставник доверяет много игрового времени 19-летнему воспитаннику Всеволоду Ищенко, который потенциально может стать одним из ведущих российских игроков. Также здорово себя проявляют и другие молодые игроки из системы «Локо»: Владислав Емченко, Кирилл Темиров, Андрей Мартюк и особенно Кирилл Елатонцев. Последний — один из главных претендентов на приз лучшего молодого игрока сезона (до 23 лет).
Результативность Зубкова и рекорд Хоменко
Помимо Елатонцева, яркий сезон также проводит ряд российских игроков. Антон Карданахишвили летом сменил ЦСКА на «Самару» и стал ключевым игроком волжского клуба. Дело в том, что из-за финансовых проблем самарцы отпустили всех легионеров, поэтому россияне выходят на первые роли. Помимо Карданахашвили (39 очков в двух последних матчах), отличный сезон проводят Илья Попов, Александр Гудумак и Иван Пынько.
По-прежнему много пользы способны приносить Глеб Голдырев, Андрей Сопин и Никита Зверев. Скоро должны восстановиться Илья Платонов и Михаил Кулагин. То есть у «Самары» по-прежнему есть состав, способный биться за место в плей-офф.
Сейчас у них семь побед в 18 матчах. Столько же у «Автодора» и «Пармы». Саратовцы, имеющие самый низкий бюджет в лиге, угадали со всеми легионерами, особенно с Калебом Агадой и Керемом Кантером. Пермяки хоть и обыграли «Локо», но пока явно не добрали количество побед. Возможно, это связано с травмой Самсона Руженцева, который впервые сыграл только на прошлой неделе, и введением в ростер совсем молодых ребят. Например, 18-летнего Льва Свинина.
— История Свинина напоминает мне начало карьеры Андрея Кириленко, — рассказал «Известиям» наставник «Пармы» Евгений Пашутин. — Когда Андрею было 17−18 лет Станислав Еремин давал ему по 30 минут на позиции третьего номера. Вокруг были топовые партнеры, и во многом из-за этого он так быстро прогрессировал. Конечно, думаю, талант у Кириленко был повыше, но у Лёвы тоже огромный потенциал. У него высокий баскетбольный IQ, в детстве он играл на позиции разыгрывающего. Всё в порядке с броском. Не зря его вызывают в сборную. Однако с физикой еще надо работать и работать.
На одну победу больше (8) у «Уралмаша». Перед началом сезона ожидалось, что клуб из Екатеринбурга может на равных биться со всеми грандами и претендовать на место в топ-4, но все карты Ростиславу Вергуну спутала травма Октавиуса Эллиса.
— Надо понимать, Эллис — это не только 20 очков и 10 подборов, Эллис — это игрок, который забирал внимание соперника и позволял другим играть на периметре, — подчеркнул «Известиям» Ростислав Вергун.
Центровой должен вернуться в строй в январе. До этого задача уральцев сохранить место в топ-6 и постараться догнать «Нижний». Команда под руководством молодого российского тренера Сергея Козина имеет положительный баланс побед и поражений (10 и 8) и радует очень дисциплинированным баскетболом. Среди лидеров команды Зак Наталл, Нэманья Джуришич и Александр Хоменко. В недавнем матче с «Самарой» воспитанник ЦСКА сделал 12 подборов — рекорд лиги для первых номеров.
Бывший клуб Хоменко — МБА — имеет на пять побед меньше, чем команда из Нижнего. Пока в составе москвичей радует только Андрей Зубков, который является лучшим игроком турнира по эффективности (21) и входит в топ-5 по результативности (16,3).
Главное же разочарование сезона — «Астана». Казахстанский клуб идет на серии из 18 поражений подряд.
Тимур Ганеев