Баскетболисты «Зенита» разгромили «Енисей» в матче Лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 97:69 (27:16, 24:17, 20:20, 26:16) в пользу гостей. Самым результативным игроком стал баскетболист «Зенита» Егор Рыжов, набравший 23 очка. У «Енисея» больше всех очков набрал Тимофей Герасимов (18).
«Зенит» (17 побед и два поражения) вышел на первое место в турнирной таблице Лиги ВТБ. Команда одержала 12-ю победу подряд. «Енисей» (6−14) располагается на десятой строчке.
В следующем матче «Зенит» 18 декабря примет казанский УНИКС, а «Енисей» 18 декабря на выезде встретится с «Нижним Новгородом».