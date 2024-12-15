Баскетболисты «Зенита» разгромили «Енисей» в матче Лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 97:69 (27:16, 24:17, 20:20, 26:16) в пользу гостей. Самым результативным игроком стал баскетболист «Зенита» Егор Рыжов, набравший 23 очка. У «Енисея» больше всех очков набрал Тимофей Герасимов (18).