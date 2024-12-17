Президент УНИКСа назвал трагедией самоубийство Тиммы

«Это, конечно, трагедия — 32 года. Молодой парень, талантливый баскетболист. Он мало играл у нас, к сожалению. Думали, взяли такого талантливого игрока, а он по личным причинам быстро от нас ушел. А мог бы играть и играть», — сказал Богачев.