Президент УНИКСа назвал трагедией самоубийство Тиммы

Гибель латвийского баскетболиста Яниса Тиммы является трагедией, заявил ТАСС Евгений Богачев, президент казанского УНИКСа, где в свое время играл форвард.
«Это, конечно, трагедия — 32 года. Молодой парень, талантливый баскетболист. Он мало играл у нас, к сожалению. Думали, взяли такого талантливого игрока, а он по личным причинам быстро от нас ушел. А мог бы играть и играть», — сказал Богачев.
Также соболезнования в связи со смертью Тиммы выразил «Зенит», еще один бывший клуб спортсмена. «Баскетбольный клуб “Зенит” выражает глубокие соболезнования родным и близким Яниса Тиммы, который трагически погиб сегодня ночью в Москве. Экс-форварду сине-бело-голубых было 32 года», — говорится в сообщении «Зенита» в телеграм-канале.
Тело Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы 17 декабря. По предварительной информации он покончил жизнь самоубийством.
Седокова и Тимма начали встречаться летом 2019 года. Певица и спортсмен поженились в сентябре 2020 года. В октябре этого года Седокова подала на развод, в декабре он был финализирован.
Тимма играл в России за «Зенит» (2015−2017), подмосковные «Химки» (2019−2021) и УНИКС (2021). В 2015 году ее признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ, в 2017-м форвард принимал участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ.