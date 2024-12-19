«Если недостроенная арена в таком состоянии простоит зиму, ее проще будет снести». Интервью Ватутина

— Свои обязательства мы выполняем, продолжаем доказывать, что заинтересованы в перспективе европейского клубного баскетбола, неравнодушны к судьбе турнира, пусть в нем сейчас и не участвуем. Следует сказать, что в Евролиге существует немало вопросов, требующих решения. Проект развития лиги переполнен различными идеями, но все еще находится в процессе обсуждения, даже споров и внутренних противоречий, и нелегко выбрать, чье видение будет правильным. Плюс сейчас много пишут о том, что европейские планы НБА могут помешать, разрушить существующую структуру континентальных турниров. Отмечу, хотя возможность «десанта» НБА в Европу в теории и существует, но по сегодняшней ситуации не вижу варианта, как американцы прямо сейчас могут создать какое-то полноценное соревнование в Европе. В формате краткосрочного турнира, розыгрыша какого-то Кубка, участия отдельных, самых «брендовых» команд Евролиги — вполне возможно. Но чтобы создать аналог Евролиги — пока не просматривается. Моя оценка основана на том, что слишком много в Европе нерешенных проблем по взаимоотношениям Евролиги и ФИБА, сложностей с пересечением календарей клубов и сборных, местных и международных лиг, разных налоговых систем и прочее. Но сам вариант взаимодействия с НБА не может не быть привлекательным. Вопрос формата и иерархии. Впрочем, никаких сущностных заявлений от НБА по этой теме не было.