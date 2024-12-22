Елатонцев и Кливленд делают разницу, «Локо» обыгрывает ЦСКА

И первая четверть показала решительный настрой армейцев: они начали матч с рывка 12:0 (три перехвата от Никиты Курбанова). Свои первые очки хозяева набрали только на четвертой минуте (после прохода Патрика Миллера) и постепенно выравняли игру. Тем не менее в дебюте второй четверти гости повели «+15». Ситуация изменилась, когда на паркет вышли Дмитрий Узинский, Кирилл Елатонцев и Антониус Кливленд. Россияне очень классно отрабатывали в защите, а американец попал несколько важных бросков. Кубанцы пропустили во второй четверти всего 9 очков, и ушли на большой перерыв на расстоянии всего одной атаки от соперника (33:35).