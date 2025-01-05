«Моё доверие неправильно оценивают». Ведищев недоволен — в «Локомотиве» всё будет иначе?

Неоправданно мало времени получают Айзея Уэйли и Карвел Андерсон. Понятно, во многом это было связано с тем, что у «Локо» и лично у Ведищева был курс на развитие российских баскетболистов с целью давать им достаточное количество возможностей проявить себя. Кажется, в данный период бо́льших минут заслуживают только Кирилл Темиров, Антон Квитковских и Елатонцев, а Владислава Емченко, Мартюка и Узинского можно задвинуть на второй план. Как бы мы этого не хотели, но это правда. У второй троицы игроков совершенно не идёт игра, и, вероятно, небольшая взбучка им пойдёт на пользу, чтобы перезагрузиться.