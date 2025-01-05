Травмы лидеров и яркое выступление россиянина. УНИКС прихлопнул «Зенит»

УНИКС оформил рывок 11:4, Хавьер Паскуаль взял тайм-аут, чтобы поменять игру своих подопечных и попытаться сбить темп хозяев. В следующей же атаке Дуэйн Бэйкон реализовал бросок из-под кольца, но неудачно приземлился, получив повреждение и отправившись на скамейку запасных. Следом форварда поймала телекамера, а он просто не мог сдерживать боль, сидел и плакал. Тем не менее без лидеров сине-бело-голубые подобрались к УНИКСу в счёте — 15:15. На этом отрезке великолепно себя проявил Алекс Пойтресс, который набрал шесть очков, и даже великолепная игра под кольцом Джалена Рейнольдса никак не мешала центровому «Зенита». Нельзя не отметить и Ксавьера Муна с Денисом Захаровым, которые записали на свой счёт по пять очков. Потеря лидеров не помешала «Зениту» забрать четверть со счётом 22:16.