Расцвет УНИКСа и топ-матч «Зенита» и «Локо». Чего ожидать от выходных в Единой лиге?

В этом сезоне клубы «большой четвёрки» играли между собой дважды. В их противостоянии сейчас паритет — 1−1. Примечательно, что победы одерживали команды, которые играли на выезде — «Локо» победил в Санкт-Петербурге, а «Зенит» — в Краснодаре. Подопечные Ведищева после феноменального старта в сезоне забуксовали и сейчас находятся на четвёртой строчке в Единой лиге, сине-бело-голубые продолжают погоню за ЦСКА в турнирной таблице, уступая лишь армейцам. На руку «Локо» играет то, что между их очным матчем с принципиальным соперником «Зенит» 8 января на выезде встретится с «Самарой». Получается, что краснодарцы будут более свежими, а команда во главе с Хавьером Паскуалем — более подготовленной, так скажем, в тонусе. Кому что пойдёт на пользу, увидим 11 января.