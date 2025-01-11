Где такое видано! Россияне из «Локомотива-Кубань» обыграли звёздный «Зенит» на выезде

Думали, на этом американец остановился? А вот и нет, потому что он положил в цель бросок со средней дистанции. Девять очков от Муна за три с небольшим минуты игры — фантастика. В свою очередь, «Локо» держался поблизости во многом благодаря усилиям Патрика Миллера, Антониуса Кливленда и Темирова. Игра проходила в равной борьбе — никто из клубов не хотел уступать. Основное количество очков команд набирал игроки стартового состава, но Винс Хантер у «Зенита» и Владислав Емченко у «Локо» вышли и совершили очень много полезных действий. Россиянин и вовсе был в «огне»: реализовал все свои броски с игры, также положив в цель пять штрафных. Емченко набрал 12 очков в первой десятиминутке, но «Зенит» всё равно оказался сильнее — 30:28.