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МБА-МАИ обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

МБА-МАИ дома обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ со счетом 91:76.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пермская «Парма» на выезде уступила московскому клубу МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 91:76 (17:13, 27:19, 24:16, 23:28) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал Андрей Зубков (15). У «Пармы» самым результативным стал Гаррет Нэвелс (21 очко).

«Парма» занимает шестое место в таблице с 12 победами при 14 поражениях, МБА-МАИ (8 побед, 18 поражений) идет на десятой строчке.

В следующем матче «Парма» 25 января в гостях сыграет с саратовским «Автодором», МБА-МАИ в этот же день дома встретится с казанским УНИКСом.