МБА-МАИ обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 91:76 (17:13, 27:19, 24:16, 23:28) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал Андрей Зубков (15). У «Пармы» самым результативным стал Гаррет Нэвелс (21 очко).