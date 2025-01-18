Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баскетболист Швед продолжит карьеру в «Зените»

Контракт рассчитан до конца сезона.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Баскетболист Алексей Швед продолжит карьеру в петербургском «Зените», который выступает в Единой лиге ВТБ. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев.

7 декабря 2024 года стало известно об отчислении Шведа из заявки «Шаньси Лунгс». Россиянин перешел в китайский клуб в октябре 2023 года.

«Алексей подписал контракт. До конца сезона пока, а там посмотрим. Когда сыграть сможет? В понедельник пройдет медосмотр и будет тренироваться с командой потом», — сказал Медведев.

Шведу 36 лет. Ранее он выступал в Единой лиге ВТБ за подмосковные «Химки» и московский ЦСКА. Защитник дважды становился лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, дважды признавался самым ценным игроком по итогам сезона, четыре раза участвовал в Матчах всех звезд. В Национальной баскетбольной ассоциации Швед выступал за клубы «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк».

В текущем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Зенит» после 25 матчей идет на третьем месте, петербуржцы одержали 20 побед и потерпели пять поражений.