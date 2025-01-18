Баскетболист Швед продолжит карьеру в «Зените»

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Баскетболист Алексей Швед продолжит карьеру в петербургском «Зените», который выступает в Единой лиге ВТБ. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев.
7 декабря 2024 года стало известно об отчислении Шведа из заявки «Шаньси Лунгс». Россиянин перешел в китайский клуб в октябре 2023 года.
«Алексей подписал контракт. До конца сезона пока, а там посмотрим. Когда сыграть сможет? В понедельник пройдет медосмотр и будет тренироваться с командой потом», — сказал Медведев.
Шведу 36 лет. Ранее он выступал в Единой лиге ВТБ за подмосковные «Химки» и московский ЦСКА. Защитник дважды становился лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, дважды признавался самым ценным игроком по итогам сезона, четыре раза участвовал в Матчах всех звезд. В Национальной баскетбольной ассоциации Швед выступал за клубы «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк».
В текущем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Зенит» после 25 матчей идет на третьем месте, петербуржцы одержали 20 побед и потерпели пять поражений.