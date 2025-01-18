Баскетболист Швед продолжит карьеру в «Зените»

Шведу 36 лет. Ранее он выступал в Единой лиге ВТБ за подмосковные «Химки» и московский ЦСКА. Защитник дважды становился лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, дважды признавался самым ценным игроком по итогам сезона, четыре раза участвовал в Матчах всех звезд. В Национальной баскетбольной ассоциации Швед выступал за клубы «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк».