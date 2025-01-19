ЦСКА и «Локо» выдали матч-триллер. Ярость Пистиолиса и отказ прийти на пресс-конференцию

У ЦСКА же суперматч выдали Мело Тримбл и Алекса Аврамович. Если первый набрал львиную долю своих очков в первой половине, сохраняя армейцев в игре (гости попадали с невероятным процентом), то серб был суперэффективен в концовке. Забивал очень красивые и важные мячи, но спасти свою команду не сумел. «Самый ли это сложный матч в моей тренерской карьере? Это еще предстоит осмыслить, но думаю, что на старте сезона были и более сложные игры лично для меня. Сейчас я уже набрал форму (улыбается). Так что матч с ЦСКА был сложным, но не самым», — заявил наставник железнодорожников.