«Зенит» подписал фейкового Стефа Карри. Почему Алексей Швед не приведёт клуб к успеху

Аналогия со шведским столом, конечно, считывается, всё-таки Швед имеет разнообразный арсенал бросков и передач, но было это уже пару лет назад, ещё до отправки Алексея в чемпионат Китая, об уровне которого что-либо сказать толкового не представляется возможным. Его статистика в прошлом сезоне неплохая: 15,9 очка, 9,1 ассиста и 5,8 подбора. Но нельзя не отметить тот факт, что в момент, когда «Шаньси Лунгс» уже в этом сезоне понадобилось освободить легионерское место в заявке, избавился клуб именно от россиянина. Получается, Швед, что не очень нужен и середняку китайского чемпионата, должен считаться усилением российской топ-команды и равноценной заменой Муну. Как-то это всё слишком сомнительно.