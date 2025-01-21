Идеальный ход — «Локомотив» не побоялся и рискнул. Но приведёт ли это к титулу?

Если подытоживать сезон «Локомотива» к данному моменту, то можно сказать, что игра стоила свеч. Да, в межсезонье команда пошла на кардинальные меры, и уверенности в том, что это точно сработает, отнюдь не было. Андрей Ведищев взял на себя двойную ответственность и не сплоховал. Легионеры всех себя отдают себя на паркете, россияне не теряются и приносят результат наравне с иностранцами. Что за этим будет стоять по итогам сезона? Вопрос риторический. Прямые конкуренты из топ-4 никуда не делись и не стали слабее, а кто-то даже усилился по ходу сезона. Но точно можно сказать, что «Локомотив» при всех вводных на равных будет биться за титул. Что из этого получится — увидим на паркете весной.